Dainik Bhaskar Jul 21, 2019, 01:05 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन इन दिनों तमिलनाडु प्रीमियर टी-20 लीग खेल रहे हैं। जहां हाल ही में हुए एक मैच के दौरान उन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक ऐसी बॉल की जिसे करने के दौरान ना तो उन्होंने अपना पूरा बॉलिंग एक्शन किया और रनअप भी गलत पैर के साथ पूरा किया। जब उनके हाथ से बॉल छूटी तब उनका बायां पैर आगे था। खास बात ये है कि इस दौरान उनका दूसरा हाथ (नॉन बॉलिंग) बिल्कुल सीधा ही रहा। अश्विन का ये अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उसे देख आश्चर्य करने लगे।

अश्विन का ये अजीब बॉलिंग एक्शन शुक्रवार को चेपॉक सुपर गिल्लीज और डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम के बीच हुए मैच के दौरान दिखाई दिया। अश्विन डिंडीगुल टीम की ओर से खेल रहे थे और उस वक्त चेपॉक की टीम जीत के लिए को 2 बॉल पर 17 रन बनाने थे। हालांकि इस अजीबोगरीब बॉल पर अश्विन को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्रिकेट फैन्स का ध्यान अपनी ओर जरूर खींच लिया। ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग के इस सीजन का पहला मैच था। जिसे उनकी टीम डिंडीगुल ड्रैगन्स ने 10 रन से जीत लिया।

मैच में अश्विन ने बनाए 37 रन इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए डिंडीगुल ड्रैगन्स ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 115 रन बनाए थे, जिसमें अश्विन ने तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए 19 बॉल पर 37 रन बनाए थे। इससे पहले अश्विन इस साल हुए IPL के दौरान इंग्लिश बैट्समैन जोस बटलर को 'मांकडिंग' तरीके से आउट करने पर विवादों में आए थे। किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के बटलर को नॉन स्ट्राइकर एंड पर बॉलिंग एक्शन पूरे हुए बिना बार-बार क्रीज से बाहर होने पर आउट कर दिया था। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान अश्विन भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। इस दौरान वे काउंटी चैंम्पियनशिप डिवीजन एक में नॉटिंघमशायर टीम की ओर से खेल रहे थे। जहां उन्होंने तीन मैचों में 20 विकेट चटकाए थे।

At first when @ashwinravi99

mankaded Jos Buttler I felt little frustrated. But for past 2-3 months I understood that it is necessary to become that intelligent player to deal with @ICC @HomeOfCricket rules. Game demands it. #ICCRules

This is another day for him at work 👍 #TNPL https://t.co/ACfN6ssnJS