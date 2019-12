Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 11:30 AM IST

खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2019 में मांकड़िंग रन आउट करने पर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की काफी आलोचना हुई थी। ट्विटर पर सोमवार को एक प्रशंसक आकाश ने अश्विन से पूछा कि आईपीएल 2020 में किस बल्लेबाज को मांकड़िंग रन आउट करेंगे? इसके जवाब में भारतीय गेंदबाज ने कहा कि जो भी क्रीज पार करेगा, वह मांकड़िंग आउट होगा।

किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए अश्विन ने 25 मार्च 2019 को राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को मांकड़िंग आउट किया था। गेंदबाज रन अप के बाद और बॉल फेंके जाने से पहले नॉन स्ट्राइक एंड की क्रीज छोड़ने पर बल्लेबाज को रन आउट करना मांकड़िंग कहलाता है।

Anyone that goes out of the crease. ✅