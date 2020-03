Dainik Bhaskar Mar 01, 2020, 04:02 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ करीब 3 फीट उछलकर नील वैगनर का कैच लिया। वैगनर 21 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर आउट हुए। जडेजा के इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स समेत कई दिग्गज जडेजा की फिटनेस की सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा, ‘सुपरमैन जैसी सर जडेजा की शानदार उड़ान, शानदार फिल्डर ने बेहतरीन कैच लिया हैं।’

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच 29 फरवरी से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली में 177 रन पर 8 विकेट हो गए थे। इसके बाद काइल जैमिसन (49) और वैगनर के बीच 51 रन की साझेदारी आगे बढ़ रही थी, तभी तेज गेंदबाज शमी पारी का 72वां ओवर लेकर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज वैगनर ने लेग साइड में हिट मारा। जिसे बाउंड्री पर जडेजा ने हवा में उछलकर कैच कर लिया।

Witness the epic catch by Ravindra Jadeja.



Might delete later.#NZvIND pic.twitter.com/RcOwmrHAdf