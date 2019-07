श्रीलंका के खिलाफ मैच में शमी और चहल को दिया गया आराम

रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव को मिली प्लेइंग इलेवन में जगह

Dainik Bhaskar Jul 06, 2019, 05:41 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में जगह दी। इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रहे जडेजा ने भी किसी को निराश नहीं किया और आते ही एक विकेट लेकर अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिया। जडेजा के पहले ही ओवर की चौथी बॉल पर कुसल मेंडिस स्टम्पिंग हो गए। जिसके बाद क्रिकेट फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे सोशल मीडिया पर संजय मांजरेकर को ट्रोल करने लगे।

इस वजह से ट्रोल हुए संजय मांजरेकर

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में रविंद्र जडेजा को आधा बॉलर और आधा बैट्समैन बताते हुए उन्हें टीम में लिए जाने का विरोध किया था। इसके बाद मांजरेकर की टिप्पणी से नाराज होकर जडेजा ने एक ट्वीट करते हुए उन्हें कड़ा जवाब दिया धा। उन्होंने लिखा था, 'मैं अब तक आपसे दोगुने मैच खेल चुका हूं और खेल रहा हूं। दूसरे लोगों ने जो हासिल किया है उसका सम्मान करना सीखिए। मैं आपका 'वर्बल डायरिया' (शाब्दिक उल्टी-दस्त) बहुत सुन चुका हूं।' इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मैच में जडेजा ने जिस तरह आते ही विकेट ले लिया, उनके फैन्स खुश हो गए और मांजरेकर को ट्रोल करते हुए उनका मजाक उड़ाने लगे।





Jadeja takes wicket in the very first over of his first match in this world cup



Meanwhile Sanjay Manjrekar -: pic.twitter.com/PzJU9ZiQLq — Jeetjyoti Kalita (@Jeetjyotik) July 6, 2019

Sanjay Manjrekar forced to praise Ravindra Jadeja after he takes the wicket be like.. #INDvSL #SLvIND pic.twitter.com/6oVTLIb0iE — Prayas Anand (@prayasanand) July 6, 2019

Sanjay Manjarekar after Jadeja gets wicket in first over :#IndvSL pic.twitter.com/KA7RvovXrp — Sam~wise (@Samy_sayz) July 6, 2019

*Sanjay Manjhekar inside commentary box, when bits & pieces player takes wicket*#INDvSL pic.twitter.com/t92n6h7qdx — Tweetera🐦 (@DoctorrSays) July 6, 2019

Now mr. Sanjay Manjrekar (famous for verbal diorreha) is finding some place to hide after Jadeja's wicket in first over.#INDvSL pic.twitter.com/OE7ofjwo3i — cricket lover (@SanskarPatni28) July 6, 2019

Sanjay Manjrekar after knowing Jadeja is playing today. #IndvSL pic.twitter.com/YmXkaq7hCB — Bollywood Gandu (@BollywoodGandu) July 6, 2019

Sir jadeja showing his worth to sanjay manjrekar today😂😂😂😂#INDvSL pic.twitter.com/vuUdeqlK5F — Polltracker (@Invinci30111984) July 6, 2019

Sanjay manjrekar in the commentary box when he knew that jadeja is playing today😂😂#INDvSL pic.twitter.com/C3IfWI5YP5 — Babubhaiyaa (@Uthaleredeva92) July 6, 2019

Pic 1 : Jadeja reaction on Selection.



Pic 2 : Manjrekar reaction on Selection.#INDvSL pic.twitter.com/pLnXEfLo3T — Conspiracy Theorist (@OnlyMindGames) July 6, 2019

#INDvSL



Jadeja takes wicket in the first over of his bowling.



Sanjay Manjrekar right now- pic.twitter.com/NEplOJaush — IRONY MAN (@karanku100) July 6, 2019

Sanjay manjrekar : Not a big fan of bits and pieces player like jadeja #jadeja : pic.twitter.com/hTgfBHzWAc — Chris Cardoz (@ChrisCardoz) July 4, 2019

I want Jadeja to win Man of the match today just to see the priceless look on Sanju Manju's face when he has to interview him. #Team_Jadeja #INDvSL pic.twitter.com/b790DovlHM — Life of ME (@live_b4_dying) July 6, 2019