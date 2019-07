Dainik Bhaskar Jul 03, 2019, 08:30 PM IST

खेल डेस्क. रविंद्र जडेजा ने पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर की उस टिप्पणी का सख्त जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का विरोध किया था। जडेजा ने बुधवार को एक ट्वीट किया। इसमें संजय मांजरेकर के टैग करते हुए कहा- मैं अब तक आपसे दोगुने मैच खेल चुका हूं और खेल रहा हूं। दूसरे लोगों ने जो हासिल किया है उसका सम्मान करना सीखिए। मैं आपका वर्बल डायरिया बहुत सुन चुका हूं। रविंद्र टीम इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में हैं लेकिन अब तक उनको किसी भी मैच की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है।

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar