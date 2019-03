Dainik Bhaskar Mar 29, 2019, 12:00 PM IST

पूर्व क्रिकेटर्स ने मुंबई-बेंगलुरु मैच में की गई अंपायर सुंदरम रवि के फैसले को बड़ी गलती करार दिया

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डुप्लेसिस ने कहा- थर्ड अंपायर को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए

खेल डेस्क. मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को आईपीएल-12 के 7वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 रन से हरा दिया। बेंगलुरु को जीत के लिए मैच की आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर एबी डिविलियर्स थे और लसिथ मलिंगा के हाथों में गेंद थी। मलिंगा ने गेंद फेंकी, उनका पैर क्रीज से बहुत बाहर था। इसके बावजूद अंपायर ने उसे नो बॉल नहीं दिया और मुंबई की जीत पर मुहर लग गई।

अंपायर के इस फैसले से बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा भी काफी नाराज दिखे। पूर्व क्रिकेटर्स का भी कहना है कि इतनी आधुनिक तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद इस तरह की नो बॉल की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अंपयार सुंदरम रवि के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ट्वीट किया, ‘इतनी तकनीक के युग और लगातार नजर रखने के बावजूद नो बॉल्स कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए।’

In an era of so much technology and with so much at stake NO BALLS should never ever be missed .... #JustSaying #IPL2019 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 28, 2019

इंग्लैंड के एक और पूर्व कप्तान केविन पीटरसन अंपायर के फैसले से खुश नहीं दिखे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘जिस तकनीक की दुनिया में हम में जी रहे हैं, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। कहानी का अंत!’

In the world of technology that we live in, a NO BALL like that should NOT happen!



End Of Story! — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) March 28, 2019

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान कप्तान फाफ डुप्लेसिस का मत है कि इस तरह के मामलों में थर्ड अंपायर को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, ‘क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा बार तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए... सभी फॉर्मेट में बहुत सारे फ्रंट फुट नो-बॉल हर समय छूट जाते हैं। केवल बल्लेबाज के आउट होने की जांच होती है। थर्ड अंपायर को फील्ड अंपायर को बताना चाहिए कि एक नो-बॉल डाली गई है।’

Technology should be used much more often in cricket ... so many front foot no-balls missed all the time in all formats and only checked on dismissal. Should be as simple as 3rd umpire telling the umpire through ear piece that a no ball has been bowled. — Faf Du Plessis (@faf1307) March 28, 2019

कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लिखा, ‘मलिंगा के ओवर की आखिरी गेंद नो-बॉल थी। बड़ा मामला है। अंपायर ने इसे मिस कर दिया। भारी गलती। विश्वास नहीं हो रहा।’

Malinga’s last ball was a no-ball....BIG one. Umpire missed it. Colossal error. Unbelievable. #RCBvMI #IPL — Aakash Chopra (@cricketaakash) March 28, 2019

आकाश चोपड़ा 2013 में भी यह मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने तब यू-ट्यूब पर अपने चैनल पर मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए मैच का हवाला देते हुए कहा था, ‘किसी बल्लेबाज के आउट होने की दशा में ही फील्ड अंपायर मामले को थर्ड अंपायर से सलाह लेते हैं। अंपायर यदि अक्सर ऐसी ही नो बॉल मिस कर रहे हैं तब तकनीक का इस्तेमाल करने की क्यों नहीं इजाजत दी जानी चाहिए।’

This is what I had to say about the front-foot no-ball and the use of technology in 2013. Yes...saying it since then ☺️🤗 https://t.co/R02FJ2Bljz #AakashVani — Aakash Chopra (@cricketaakash) March 28, 2019

पूर्व क्रिकेटर दीप दास गुप्ता ने कहा, शर्म की बात है कि इस तरह के अद्भुत खेल का अंत एक विवाद के साथ हुआ। मेरा यही पक्ष है।