Dainik Bhaskar Jul 11, 2019, 02:11 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 116 रन की साझेदारी की। जडेजा के कैच आउट होने के बाद धोनी भी रन आउट हो गए थे। सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ स्क्रीन शॉट शेयर किए, जिनके मुताबिक धोनी जिस बॉल पर आउट हुए वह नो-बॉल थी, लेकिन अंपायर ने ध्यान नहीं दिया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

फर्ग्युसन के 48 वें ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी ने फाइन लेग की ओर शॉर्ट खेला और तेजी से दो रन के लिए दौड़े। तभी वहां के फिल्डर मार्टिन गुप्टिल ने गेंद को सीधे स्टम्प्स पर थ्रो किया और धोनी रन आउट हो गए। वे 72 गेंदों पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 240 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 49.3 ओवर में 221 रन पर ऑलआउट हो गई।

फैन्स बोले- अंपायर्स से बड़ी चूक हुई

फैन्स ने धोनी के आउट होने से ठीक पहले का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें तीसरे पॉवरप्ले के दौरान 6 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़े दिखाई दिए। जबकि नियमानुसार आखिरी 10 ओवरों के तीसरे पॉवरप्ले में केवल 5 फील्डर्स ही सर्कल के बाहर खड़े रह सकते हैं। ऐसे में धोनी जिस गेंद पर आउट हुए वह नो-बॉल या फ्री हिट होनी थी। इस पर अंपायर्स और रैफरी दोनों का ध्यान नहीं गया।

नो-बॉल पर दिया जाता है रन आउट

नियमों के मुताबिक एक बल्लेबाज को नो-बॉल पर रन आउट दिया जाता है। यदि एक गेंद पहले ही नो बॉल दी जाती, तो जिस गेंद पर धोनी आउट हुए, वह फ्री हिट होती। ऐसे में यहां सवाल अंपायर्स से हुई चूक का है। वैसे भी ये नो-बॉल गेंदबाज की गलती से हुई नो-बॉल नहीं थी, बल्कि ये तो फील्डिंग पोजिशन में गड़बड़ी वाली नो-बॉल थी।

...तो शायद रन आउट नहीं होते धोनी

फैन्स का मानना है कि यदि अंपायर ध्यान देते और सही फील्डिंग जमी होती, तो धोनी कुछ और शॉट भी खेल सकते थे। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि इतने बड़े मैच में अंपायर्स से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। खराब अंपायरिंग को लेकर भी वे नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। किसी क्रिकेटर या क्रिकेट से जुड़े किसी ऑफिशियल्स की ओर से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है।

WHAT A MOMENT OF BRILLIANCE!



Martin Guptill was 🔛🎯 to run out MS Dhoni and help send New Zealand to their second consecutive @cricketworldcup final! #CWC19 pic.twitter.com/i84pTIrYbk