ICC टेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत की जोरदार शुरुआत

पहले टेस्ट मैच में विंडीज को 318 रन से हराकर बढ़त बनाई

मैच के बाद रवि शास्त्री ने शेयर किया फोटो, होने लगे ट्रोल

Dainik Bhaskar Aug 27, 2019, 04:15 PM IST

खेल डेस्क. वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने 318 रन से जीतकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। मैच में मिली जीत के बाद सेलिब्रेशन के दौरान टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने ऐसा कुछ किया कि वे ट्रोल होने लगे। दरअसल मैच के बाद रवि शास्त्री एंटीगुआ के 'कोको-बे' रिसॉर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने अपना एक फोटो ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, काफी गर्मी है, थोड़ा जूस पी लेना चाहिए। इसी बात को लेकर यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। लोगों ने उनसे पूछा आप जूस कब से पीने लगे, सीधे-सीधे बोलो ना कि दारू पीना है। इसके अलावा कई यूजर्स ने उनकी फिटनेस पर भी सवाल उठाए।

शास्त्री ने जो फोटो शेयर की उसमें वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे शॉर्ट्स के साथ चटकीले गहरे पीले रंग की टीशर्ट पहने दिखे। जिसके साथ उन्होंने येलो कलर की हैट भी लगा रखी है। इस फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'हॉट... हॉट... हॉट... थोड़े जूस का वक्त हो गया है। कोको-बे शियर रॉक्स काफी खूबसूरत है, एंटीगुआ।'

Hot hot hot. Time for some juice. Coco Bay Sheer Rocks Beautiful. Antigua 🏝 pic.twitter.com/kMLuLwDTi7 — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) August 26, 2019

फैन्स करने लगे ट्रोल

रवि शास्त्री की फोटो देखते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। यूजर्स को यकीन नहीं हुआ कि वे सचमुच जूस पीने की बात कर रहे हैं। यूजर्स उन्हें शराब पीकर फिटनेस पर ध्यान देने की नसीहत देने लगे। साथ ही कई ने तो फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हुए शास्त्री के हाथों में शराब का ग्लास और बॉटल भी पकड़ा दी। इस दौरान एक यूजर ने लिखा, 'आपको जूस की नहीं बीयर की जरूरत है, कृपया अपना साइड से लिया फोटो दिखाइये, आपके बच्चे का कितना विकास हुआ है, ये देखना चाहता हूं।' एक यूजर ने लिखा, 'सर कृपया अपना कपड़े पहनने का स्तर सुधारिए, काफी बेडौल और फूहड़ लग रहे हैं।' वहीं एक शख्स ने लिखा, 'कुछ व्यायाम किया करो, आपका पेट बहुत बड़ा है। उम्मीद है आप शराब नहीं पी रहे होंगे।' एक अन्य यूजर ने उनका मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'अपनी फिटनेस के साथ ही पेट कम करने पर ध्यान लगाओ, आप भारतीय टीम के कोच हैं, किसी गली टीम के नहीं।'

Do some excercise

Your tummy is too much

Hope you are not drinking alcohol @BCCI — PROPERTY OF GOD (@PROPERTYOFGODD) August 27, 2019

Sans rok rakha hai na bhai😂😂😂 — Aalok (DM BLOCKED) (@Chuckle_Some) August 26, 2019

Soda ki jagah aaj juice mein. It won't taste gud untill u mix it with some other ingredients too. Or else just stick to your basic. Soda or water. Kahan baacho ki tarah juice ke sath.... — Akshay Aggarwal (@aks_hotshot) August 26, 2019

Kyu majaak kar rahe ho uncle aap aur juice beer pio chlo 🍻 — Mehul (@Kohlis_lawyer) August 26, 2019

Itna ghuma fira kyu rhe ho seedhe bolo daaru chahiye😂 — Somendra (@i_am_Shivam___) August 26, 2019

JUICE 🙄🙄🙄

Is everything okay coach??? — Lipsa Sharma (@Shristiiiiiiiii) August 26, 2019

Sir, please improve your dressing sense. Looking very awkward. — #imPUBLIC (@iamAKRath) August 26, 2019

U need 🍺 not juice. Please show a side view of urs in next picture.. wanted to see growth of your baby😁 — Brijesh Negi (@midastouch786) August 26, 2019

I go for whiskey 🤔 pic.twitter.com/Su73EQAjlE — Bhrustrated (@AnupamUncl) August 26, 2019

Kabhi kabhi hi to number aata h juice ka... occasionally 🤣😂... — Arvind Dangi🇮🇳 (@IamARdangi) August 26, 2019

zyada juice mat pi yede.. dekh raha apne paet ki haalat.. pic.twitter.com/OTfvUuN9gf — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) August 27, 2019

Nimbu aise nichod ke piyoge toh hangover jaldi utar jata hain..🥂🍻 pic.twitter.com/VmL0BFrXTI — Hapoos - The Mango Man (@abhi1by2ca) August 27, 2019