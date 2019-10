Dainik Bhaskar Oct 09, 2019, 04:55 PM IST

खेल डेस्क. रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया है। लंदन में फाउंडेशन के एक कार्यक्रम के दौरान नीता ने बुमराह और उनकी मां दलजीत का वीडियो भी शेयर किया। इसमें दोनों अपने कठिन वक्त को याद करते नजर आते हैं। आईपीएल में यह तेज गेंदबाज मुंबई इंडियंस से खेलता है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही टीम है।

खेल एक महान शिक्षक है

इस कार्यक्रम में नीता ने कहा, “एक छोटे से शहर से मुंबई इंडियंस ने बुमराह को तलाशा। यह कमाल का सफर रहा। आज वो अनगिनत युवा लड़के और लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। 10 साल में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक और क्रुणाल पंड्या जैसे क्रिकेटर्स भी तलाशे और तराशे। खेल एक महान शिक्षक है।”

