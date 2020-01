Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 10:16 AM IST

खेल डेस्क. विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई और राजकोट वनडे में अपने शानदार प्रदर्शन से फैन्स का दिल जीत लिया। पहले वनडे में चोट के बाद सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत की जगह उन्होंने दोनों मैच में शानदार विकेटकीपिंग भी की। जबकि, पंत पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर पंत काफी ट्रोल हो रहे हैं। एक यूजर ने कहा- अब चले ही गए हो तो चले जाओ।

राहुल ने पहले मैच में 47 रन और दूसरे वनडे में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की पारी खेली। इसके अलावा उन्होंने एरॉन फिंच को शानदार अंदाज में स्टंप आउट भी किया। इसके बाद राहुल की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही।

After Seeing KL Rahul's Performance at No.5

Everyone to Rishab Pant:- pic.twitter.com/STcqvgdjDW