Dainik Bhaskar Sep 24, 2019, 01:23 PM IST

नई दिल्ली. संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में 16 साल की ग्रेटा थन्बर्ग के उठाए मुद्दों का रोहित शर्मा ने पुरजोर समर्थन किया है। टीम इंडिया के इस ओपनर ने इस युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट को प्रेरणा भी बताया। ग्रेटा का भाषण सुनने के बाद रोहित ने अपने विचार ट्विटर पर साझा किए। स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा ने जलवायु सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को चेतावनी दी थी। जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने कहा था- मुझे इस समय स्कूल में होना चाहिए, लेकिन हालात की गंभीरता के चलते वह इस मंच पर खड़ी हुई हूं।

अब कोई बहाना नहीं चलेगा

ग्रेटा का भाषण सुनने के बाद रोहित ने एक ट्वीट किया। कहा, “धरती को बचाने का जिम्मा हमारे बच्चों पर छोड़ना पूरी तरह गलत है। ग्रेटा आप हमारे लिए प्रेरणा हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित ग्रह देना होगा। अब बदलाव का वक्त है।” रोहित ने अपने ट्वीट में ग्रेटा को टैग करते हुए विचार व्यक्त किए। युवा थन्बर्ग अब दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का चेहरा बन गई हैं। उन्होंने ग्लोबल वॉर्मिंग के मुद्दे को भी दमदार अंदाज में सामने रखा। रोहित दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में सलामी बल्लेबाज के तौर पर नजर आ सकते हैं।

Leaving the saving of our planet to our children is utterly unfair. @GretaThunberg, you're an inspiration. There are no excuses now. We owe the future generations a safe planet. The time for change is now.https://t.co/THGynCSLSI