Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 04:41 PM IST

खेल डेस्क. ला लिगा ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में रोहित शर्मा को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वह पहले गैर फुटबॉलर हैं, जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह भारत में स्पेनिश लीग का चेहरा होंगे। इस लीग से जुड़ने के बाद रोहित ने ट्वीटर पर लिखा, ‘‘मेरे दिल में फुटबॉल के लिए खास जगह है। इसलिए यह जुड़ाव मेरे लिए बेहद खास है।’’

आगे उन्होंने कहा, ‘‘ला लिगा का एम्बेसडर बनकर विनम्र महसूस कर रहा हूं। पिछले पांच साल में भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ी है। इसका श्रेय फैंस के साथ ही खेल से जुड़े लोगों को मिलना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए इस लीग के साथ फुटबॉल का यह सफर दिलचस्प होगा। मैं इसके जरिए भारतीय फैंस से जुड़ने के लिए रोमांचित हूं।

Hola India/España, as you guys know, football has always held a special place in my heart so this association is so special to me. And to be named the ambassador for the La Liga is so humbling. So excited for this partnership @LaLigaEN pic.twitter.com/prZFFSeHdV