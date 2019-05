खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 9 विकेट से हरा दिया। मुंबई की इस जीत में उसके कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 55 रन बनाए। उनका इस सीजन में यह दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने अपने इस अर्धशतक को बेटी समायरा के नाम किया। यही नहीं, मैच खत्म होने के बाद वे समायरा के साथ मैदान पर खेलते नजर आए।

