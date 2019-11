Dainik Bhaskar Nov 01, 2019, 07:08 PM IST

खेल डेस्क. बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को होने वाले टी20 के पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हो गए। शुक्रवार को उन्हें थ्रो डाउन प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाईं जांघ में चोट लगी। रोहित मैदान से बाहर चले गए और इसके बाद मैदान पर नहीं लौटे। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को तीन टी20 और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टी20 रविवार 3 नवंबर को नई दिल्ली में खेला जाएगा। विराट कोहली को टी20 सीरीज में आराम दिया गया है। उनकी जगह रोहित शर्मा को कमान सौंपी गई है।

श्रीलंका के हैं थ्रो डाउन एक्सपर्ट

बांग्लादेश के पास मुस्तिफिजुर रहमान के रूप में बाएं हाथ का विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज है। बीसीसीआई ने रहमान को खेलने के लिए बाएं हाथ के थ्रो डाउन एक्सपर्ट नुवान सेनविरत्ने की सेवाएं ली हैं। वो विश्प कप 2019 में भी टीम के साथ थे। रोहित जब नेट्स में बैटिंग कर रहे थे, तब नुवान का एक तेज थ्रो डाउन उनके थाई पैड्स के ऊपर लगा। यह काफी तेज था। रोहित दर्द से कराह उठे। इसके बाद वो नेट्स से हट गए। हालांकि, इस थ्रो डाउन पर वो कुछ खफा भी नजर आए।

