दैनिक भास्कर May 15, 2020, 11:27 AM IST

कोरोनावायरस जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके कारण विश्व की एक तिहाई से ज्यादा आबादी घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने इसे धरती मां का खास संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें आशा की किरण तलाशनी चाहिए। धरती मां खुद को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा कर रही है।

रोहित ने ट्वीट किया, ‘‘यह वायरस हम सभी के जीवन में एक तूफान की तरह आया है। हम जिन चीजों को सामान्य कहते हैं, उसे इसने बर्बाद कर दिया। यदि हम चीजों को सकारात्मक तौर पर देखें तो, यह धरती मां अपने आप को स्वस्थ्य रखने के लिए कर रही हैं। यह इस मुश्किल के समय में आपको आशा की किरण तलाशने के लिए कह रही है। हमें ऐसा करना भी चाहिए।’’

This 🦠 has come like a storm in all of our lives and disrupted what we call normal. If we wanted to look at things in a positive way, Mother Earth is finding her way to heal. Times like these make you grasp for the silver linings and that’s what we must cling to 🐳🐠🦏🐅🌳🌊🦩🐬