Dainik Bhaskar Oct 23, 2019, 03:35 PM IST

खेल डेस्क. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। रोहित शर्मा 722 रेटिंग के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दसवें नंबर पर पहुंचे। वे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (वनडे, टी-20 और टेस्ट) की रैंकिंग में टॉप-10 में जगह बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले विराट कोहली और गौतम गंभीर ऐसा कर चुके हैं। वहीं, अजिंक्य रहाणे भी अपनी सर्वश्रेष्ठ 5वें नंबर पर पहुंच गए।

रोहित ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज में बतौर ओपनर डेब्यू किया था। उन्होंने सीरीज में करियर का पहला दोहरा शतक और दो शतक लगाए थे। रोहित ने कुल 529 रन बनाए। रैंकिंग में उन्हें 12 स्थान का फायदा मिला। फिलहाल, रोहित वनडे में 863 रेटिंग के साथ दूसरे और टी-20 में 664 अंक के साथ संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर हैं।

