Dainik Bhaskar Jul 12, 2019, 12:04 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हारकर टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सफर खत्म हो गया। टूर्नामेंट के ज्यादातर मैचों में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा का प्रदर्शन शानदार रहा और इस दौरान उन्होंने 5 शतक भी लगाए। लेकिन सेमीफाइनल में वे सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिसके चलते भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी। आम दर्शकों के साथ-साथ खुद रोहित को भी इस बात का बेहद मलाल है। इस बारे में उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट करते हुए बताया। विश्व कप से टीम के बाहर होने के बाद रोहित की ये पहली प्रतिक्रया रही।

आधे घंटे ने सबकुछ छीन लिया

अपने ट्वीट में रोहित ने लिखा, 'बेहद अहम मौके पर हम एक टीम के रूप में खेलने में असफल रहे, 30 मिनट के खराब क्रिकेट ने कप लाने का हमारा मौका छीन लिया। मेरा मन बहुत भारी है और मुझे यकीन है कि आपका भी यही हाल होगा। घर से दूर जो समर्थन हमें मिला वे अविश्वसनीय था। इंग्लैंड में जहां भी हम खेले उसे नीले रंग में रंगने के लिए आप सभी का शुक्रिया।'

We failed to deliver as a team when it mattered, 30 minutes of poor cricket yesterday & that snatched away our chance for the cup. My heart is heavy as I’m sure yours is too.The support away from home was incredible.Thank you all for painting most of uk blue wherever we played 🇮🇳