Dainik Bhaskar Jun 28, 2019, 05:08 PM IST

खेल डेस्क. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 125 रन से शानदार जीत हासिल की। इसके बावजूद रोहित शर्मा के आउट होने पर भारतीय प्रशंसक नाखुश नजर आए। ट्विटर पर यूजर्स ने थर्ड अंपायर के फैसले की खूब आलोचना की। मैच के एक दिन बाद रोहित शर्मा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके बल्ले और पैड का अंतर दिखाया गया है। तस्वीर के नीचे कैप्शन वाली जगह पर फेस पाल्म इमोजी है।

रोहित के पोस्ट पर प्रतिक्रिया

ऑस्ट्रेलिया के प‌ूर्व स्पिनर ब्रेड हॉग ने ट्वीट किया, "गेंद बल्ले से नहीं पैड पर लगी है। लेकिन रोहित को अंपायर के फैसले को मानना पड़ा"

Full sun on the ball, in the picture, on the right frame. Ball has hit the pad not the bat. Technology making the world a clearer picture, NOT!

Rohit has to accept the umpires decision, ctrl+alt+delete!#cwc2019🏆… https://t.co/FXRgzrFcMv