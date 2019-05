खेल डेस्क. इंग्लैंड में वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ दो ही दिन रह गए हैं। दो बार की विश्व चैम्पियन भारतीय टीम 5 जून से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। लेकिन इसके पहले सोमवार को आईसीसी ने एक वीडियो से टीम इंडिया के सदस्यों के बारे में कई राज खोले हैं। उनकी पसंद, नापसंद के अलावा कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है, जो आप और हम नहीं जानते। इस वीडियो को खेल के दौरान ब्रेक सेशन में भी दिखाया जाएगा।

आईसीसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा का 90 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। इसमें रोहित ने अपने साथियों के बारे में अपनी राय जाहिर की है। वीडियो में रोहित से पूछा गया कि टीम इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्फी लेना किसे पसंद है, तो उन्होंने तपाक से हार्दिक पंड्या का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हार्दिक ही हैं, जो हमेशा सेल्फी लेने में मशगूल रहते हैं। साथ ही दूसरी बार उन्होंने हार्दिक का नाम तब लिया, जब उनसे पूछा गया था कि टीम इंडिया का सबसे खराब डांसर कौन है।

