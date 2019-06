खेल डेस्क. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17 साल बिताने वाले सिक्सर किंग युवराज सिंह ने सोमवार को संन्यास ले लिया। इस पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट में कहा कि भारत को 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाले युवराज हरफनमौला खिलाड़ी हैं। उन पर हम सभी को गर्व है। वहीं, भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने कहा कि युवराज बेहतर विदाई पार्टी के हकदार थे।

रोहित शर्मा ने ट्वीट कर कहा, ‘आपको नहीं पता है कि इस दौरान आपने क्या पाया है। लव यू भाई, आप बेहतर विदाई के हकदार थे।’ रोहित के ट्वीट पर युवराज ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ‘आपको पता है कि मुझे अंदर ही अंदर क्या फील हो रहा है! लव यू भाई, तुम एक लेजेंड बनो।’

You don’t know what you got till its gone. Love you brotherman You deserved a better send off. @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/PC2cR5jtLl

खेल मंत्री ने युवराज को शुभकामनाएं दीं

किरण रिजिजू ने ट्वीट में लिखा, ‘प्रिय युवराज सिंह, आपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन आप भारत और वर्ल्ड क्रिकेट में आइकन बने रहेंगे। आप बहुत शानदार बल्लेबाज, गेंदबाज और फिल्डर रहे। हमें आप पर गर्व है। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं।’

Dear Yuvraj Singh, you may have retired from the competitive cricket game but you will remain a cricketing icon for every Indian & millions across the globe. What a batsman, bowler & fielder you have been!

We are proud of you👍

I extend my best wishes for your future endeavours! pic.twitter.com/mYc4iUgH21