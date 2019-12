Dainik Bhaskar Dec 22, 2019, 07:46 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को कटक में खेले गए वनडे में ओपनर के तौर पर नया रिकॉर्ड बनाया। अपनी पारी का 9वां रन बनाते ही रोहित एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर बन गए। रोहित ने इस मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जयसूर्या ने 1997 में बतौर ओपनर 2387 रन बनाए थे। रोहित ने इस पारी में करियर का 43वां अर्धशतक भी लगाया।

रोहित के इस साल बतौर ओपनर 2442 रन हो गए। उन्होंने पांच टेस्ट में 93.66 की औसत से 556 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन बार शतकीय पारियां खेलीं। वहीं, टी-20 में रोहित ने 14 मैच में 396 रन बनाए। इस दौरान चार अर्धशतक भी लगाए। रोहित ने कटक में 63 रन बनाए। उन्होंने लोकेश राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी की।

