Dainik Bhaskar Aug 01, 2019, 01:28 PM IST

खेल डेस्क. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के साथ चल रही मनमुटाव की खबरों के बीच टीम (वनडे और टी20) के उपकप्तान रोहित शर्मा ने एक ट्वीट किया। रोहित ने बुधवार को ट्वीट किया, 'मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए बाहर नहीं जाता हूं। मैं अपने देश के लिए जाता हूं'। वेस्टइंडीज दौरे पर अमेरिका रवाना होने से पहले कोहली ने रोहित के साथ मतभेद की खबरों को गलत बताया था। कप्तान ने कहा था कि ड्रेसिंग रूम में सबकुछ ठीक है।

I don’t just walk out for my Team. I walk out for my country. pic.twitter.com/S4RFkC0pSk