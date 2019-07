Dainik Bhaskar Jul 07, 2019, 01:55 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 के अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। शनिवार (6 जुलाई) को लीड्स में खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा ने शतक लगाते हुए 103 रन बनाए। वहीं मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे काफी मजाकिया मूड में नजर आए। मैच से जुड़े सवाल-जवाब होने के बाद जब एक मीडियाकर्मी ने उनसे धोनी के जन्मदिन को लेकर कुछ कहने के लिए कहा, तो बदले में रोहित ने जो कहा, उसे सुनकर सबकी हंसी छूट गई। बता दें कि 7 जुलाई को धोनी अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

रोहित ने कहा- फोटो-वोटो भेजेंगे आपको

मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडियाकर्मी ने रोहित से कहा- 'माही का कल बर्थडे है, कुछ तो बोलो।' तो रोहित ने कहा, 'हम सब लोग मनाएंगे बर्थडे और क्या.. हम कल ट्रैवल करेंगे।' इस बीच रिपोर्टर ने उन्हें फिर टोंका और कहा 'इसके बारे में कुछ तो बोलो।' ये बात सुनकर सब हंसने लगे। आगे रोहित ने कहा, 'क्या बोलूं यार, बर्थडे में क्या बोला जाता है... हैप्पी बर्थडे, यही तो बोला जाता है। कल ट्रैवल डे है हमारा। अभी पता नहीं है हम मैनचेस्टर जा रहे या बर्मिंघम जा रहे, तो उस हिसाब से बस ड्राइव में शायद केक कटिंग होगा, फोटो-वोटो भेजेंगे आपको।' इसके बाद वहां मौजूद सभी रिपोर्टर्स को जोर की हंसी आ गई।

Is there anyone as candid and funny as @ImRo45? Here's what he had to say when asked about a message for Birthday Boy @msdhoni 😄😁 #TeamIndia #CWC19 #SLvIND pic.twitter.com/aCD23hgKts