Dainik Bhaskar Jul 08, 2019, 04:42 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मंगलवार 9 जुलाई को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। माना जा रहा है कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर मैच के दौरान टीम इंडिया के समर्थक ही ज्यादा होंगे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रॉस टेलर ने कहा है कि दर्शक दीर्घा में नीला समंदर (टीम इंडिया की जर्सी में फैन्स) ही नजर आएगा। हालांकि, उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि इस नीले समंदर के बीच कुछ झंडे न्यूजीलैंड के भी होंगे। हमें ऐसे हालात में खेलने की आदत है।

टेलर ने कहा, ‘क्रिकेट के लिए मैनचेस्टर एक शानदार जगह है। यहां ऐसा लग रहा है जैसे आप गर्मी के दिनों में एशिया या भारत में खेल रहे हों। हमें इस तरह के माहौल में खेलने की आदत हो चुकी है और कुछ नया जैसा नहीं लगता। ओल्ड ट्रैफर्ड में स्टैंड्स काफी बड़े हैं। हम यहां विंडीज के खिलाफ खेल चुके हैं। भारत के खिलाफ भी कुछ नया नहीं होगा। बहुत शोर होगा और नीला समंदर नजर आएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कुछ हमारे समर्थन वाले झंडे भी नजर आएंगे।’

Is it going to be a sea of blue on Tuesday? @RossLTaylor expects so! BUT he hopes some NZ flags will be flying in support too...



🇳🇿 v 🇮🇳 Semi-final LIVE Tuesday on @skysportnz + @radiosportnz 10:30am (UKT) | 9:30pm (NZT) #BACKTHEBLACKCAPS #CWC19 pic.twitter.com/aMcJsHUd9B