Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 11:46 AM IST

खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने वैलेंटाइनडे के मौके पर टीम के नए नाम के साथ नया लोगो लॉन्च किया है। बेंगलुरु ने गुरुवार को ही टीम कप्तान विराट कोहली को बिना बताए सभी सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोफाइल और कवर समेत सभी फोटो और पोस्ट हटा ली थीं। इस पर कोहली ने हैरानी जताते हुए मदद की पेशकश भी की थी। आईपीएल का 13वां सीजन 29 मार्च से शुरू होगा।फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 24 मई को खेला जाएगा।

आरसीबी ने एक वीडियो भी शेयर किया। टीम प्रबंधन ने नए लोगो को शेयर करते हुए लिखा, जिसका आपको इंतजार था, यह वही है। नया दशक, नई आरसीबी और नया लोगो। आरसीबी के चेयरमैन संजीव चूड़ीवाला ने कहा- दो पैर पर खड़े शेर की शाही परिवार में वापसी हुई। मेरा मानना है कि टूर्नामेंट में हमारी नई पहचान के लिए यह बहुत जरूरी था।

THIS IS IT. The moment you've been waiting for. New Decade, New RCB, New Logo! #PlayBold pic.twitter.com/miROfcrpvo