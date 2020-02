Dainik Bhaskar Feb 13, 2020, 01:54 PM IST

खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने अपने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रोफाइल और कवर समेत सभी फोटो हटा ली हैं। टीम ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब से फोटो हटा ली हैं। इसकी जानकारी आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को भी नहीं दी गई। साथ ही आरसीबी ने अपना नाम भी बदलकर सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स कर दिया है। इस पर कोहली ने हैरानी जताते हुए मदद की पेशकश की है।

न्यूजीलैंड दौरे पर गए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को ट्वीट किया, ‘‘पोस्ट हटा ली गईं और इसके बारे में कप्तान को कोई जानकारी नहीं दी गई। आरसीबी, यदि आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, तो मुझे बताएं।’’ आरसीबी ने 2008 से अब तक के आईपीएल इतिहास में कोई खिताब नहीं जीता है।

Posts disappear and the captain isn’t informed. 😨 @rcbtweets, let me know if you need any help.