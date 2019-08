Dainik Bhaskar Aug 17, 2019, 04:13 PM IST

खेल डेस्क. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के रसेल डोमिंगो को राष्ट्रीय टीम का अगला कोच नियुक्त किया है। रसेल 21 अगस्त को चार्ज लेंगे और उनका कार्यकाल दो साल होगा। विश्व कप 2019 में बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद स्टीव रोड्स को हेड कोच के पद से हटा दिया गया था। खास बात ये है कि रसेल को सिर्फ उनकी कोचिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली।

दक्षिण अफ्रीकी टीम के भी कोच रहे

44 साल के डोमिंगो अपने देश यानी साउथ अफ्रीका के भी हेड कोच रह चुके हैं। इसके अलावा वो अंडर 19 टीम को भी कोचिंग दे चुके हैं। रसेल की नियुक्ति पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट नजमुल हसन ने कहा- रसेल का नजरिया बिल्कुल साफ है। वो जानते हैं कि टीम को कैसे आगे लेकर जाना है। हम उनकी इसी बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

मेरे लिए यह सम्मान की बात: डोमिंगो

बांग्लादेश का कोच नियुक्त किए जाने के बाद डोमिंगो ने आईसीसी वेबसाइट से कहा- मेरे लिए यह बहुत सम्मान की बात है। मैं काफी समय से इस टीम के प्रदर्शन पर नजर रख रहा हूं। साथ ही इस बात के लिए उत्सुक हूं कि कैसे उनके खेल और तकनीक को ज्यादा बेहतर बनाकर सफलता दिलाई जा सकती है। हम टैलेंट पूल भी तैयार करना चाहेंगे। डोमिंगो की मदद के लिए बैटिंग और बॉलिंग के रूप में दो साउथ अफ्रीकी ही रहेंगे। नील मैकेंजी बैटिंग जबकि चार्ल लैंग्वेल्ट गेंदबाजी कोच होंगे। डेनियल विटोरी को खास तौर पर स्पिन गेंदबाजी कोच बनाया गया है। मैकेंजी और चार्ल 2013 से 2017 तक रसेल के सहयोगी रह चुके हैं। तब यही टीम साउथ अफ्रीका को कोचिंग देती थी।

