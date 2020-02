Dainik Bhaskar Feb 04, 2020, 02:09 PM IST

खेल डेस्क. सचिन तेंदुलकर के ‘2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट’ को लॉरेस अवॉर्ड के लिए टॉप-5 में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उन्हें 11 जनवरी को खेल की दुनिया में पिछले 20 साल के सबसे बेहतर लम्हों को जगह दी गई है। तब 20 बेहतरीन लम्हें शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। सचिन के इस लम्हें को ‘कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन’ शीर्षक दिया गया है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड की घोषणा 17 फरवरी को बर्लिन में होगी। विजेता का चयन 16 फरवरी को तीसरे और फाइनल राउंड की वोटिंग के बाद किया जाएगा।

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 2011 में वनडे में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीती थी। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबला छह विकेट से जीतने के बाद खिलाड़ियों ने सचिन को कंधे पर उठाकर मैदान का ‘लैप ऑफ ऑनर’ लगाया था। वह सचिन का छठा वर्ल्ड कप था। उससे पहले वे 2003 में फाइनल खेले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

