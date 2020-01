Dainik Bhaskar Jan 11, 2020, 06:08 PM IST

खेल डेस्क. सचिन तेंदुलकर के ‘2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट’ को लॉरेस अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। लिस्ट में पिछले खेल की दुनिया में पिछले 20 साल के सबसे बेहतर लम्हों को जगह दी गई है। सचिन के इस लम्हें को ‘कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन’ शीर्षक दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 2011 में वनडे में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीती थी। वह सचिन का छठा वर्ल्ड कप था। उससे पहले वे 2003 में फाइनल खेले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

सचिन को क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबला छह विकेट से जीतने के बाद खिलाड़ियों ने सचिन को कंधे पर उठाकर मैदान का ‘लैप ऑफ ऑनर’ लगाया था। लॉरेस एकेडमी के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ ने सचिन के नामांकन को क्रिकेट के लिए शानदार लम्हा बताया।

लॉरेस अवॉर्ड क्या है?

यह खेलों की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठिक अवॉर्ड्स में से एक है। 1999 में लॉरेस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन के डैमलर और रिचीमॉन्ट ने इसकी शुरुआत की थी। पहली 25 मई 2000 को अवॉर्ड दिए गए थे। इसमें 13 अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड दिए जाते हैं। अवॉर्ड में प्रमुख कैटेगरी लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द ईयर, लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, लॉरेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर और लॉरेस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर है।

