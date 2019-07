Dainik Bhaskar Jul 19, 2019, 11:05 AM IST

खेल डेस्क. पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कैथरिन फिट्जपैट्रिक को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तीनों खिलाड़ियों को लंदन में गुरुवार को सम्मानित किया गया। सचिन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हैं। उनसे पहले सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिलदेव, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ को यह सम्मान मिल चुका है।

आईसीसी हॉल ऑफ फेम किसी खिलाड़ी को संन्यास लेने के पांच साल बाद शामिल किया जाता है। सचिन ने नवंबर 2013 में संन्यास लिया था। वे 200 टेस्ट खेलने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। सचिन ने टेस्ट में 15921 और वनडे में 18426 रन बनाए हैं। वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। टेस्ट में उनके 51 और वनडे में 49 शतक हैं। सचिन 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे।

सचिन ने कहा- मेरे लिए यह सम्मान की बात

सचिन ने कहा, ‘आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सभी खिलाड़ियों ने क्रिकेट को बढ़ाने और इसकी लोकप्रियता में योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम किया है।’ सचिन से पहले बेदी और गावस्कर को 2009, कपिलदेव को 2010, कुंबले को 2015 और द्रविड़ को 2018 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।

Highest run-scorer in the history of Test cricket ✅

Highest run-scorer in the history of ODI cricket ✅

Scorer of 100 international centuries 💯



The term 'legend' doesn't do him justice. @sachin_rt is the latest inductee into the ICC Hall Of Fame.#ICCHallOfFame pic.twitter.com/AlXXlTP0g7