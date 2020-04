सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट में 53.79 की औसत से 15921 और 263 वनडे में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाए

इसी साल जर्मनी में सचिन को 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए लॉरेस स्पोर्टिंग मोमेंट अवॉर्ड के लिए चुना गया था

दैनिक भास्कर Apr 24, 2020, 11:59 AM IST

मुंबई. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शुक्रवार को 47 साल के हो गए हैं। इस मौके पर खेल जगत के दिग्गज समेत फिल्मी सितारों ने भी अपने-अपने अंदाज में सचिन को बधाई दी है। भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने ट्वीट किया, ‘‘हैप्पी बर्थडे बॉसमैन, आपने खेल में जो विरासत छोड़ी है, वह अमर रहेगी। भगवान आप पर हमेशा आशिर्वाद बनाए रखे चैम्पियन।’’ वहीं, सचिन ने कोरोनावायरस (कोविड-19) जैसी महामारी के समय में अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। ऐसे समय में सचिन ने लोगों से घर में ही परिवार के साथ सुरक्षित रहने की सलाह दी है।

शास्त्री के अलावा भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी सचिन को बधाई दी। कोहली ने ट्वीट किया, ‘‘उस इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिसके खेल के प्रति जुनून ने कई लोगों को प्रेरित किया है। प्रार्थना करता हूं कि आपका साल शानदार रहे पाजी।’’

सचिन ने वनडे-टेस्ट में सबसे ज्यादा 100 शतक लगाए

इसी साल फरवरी में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सचिन को 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए लॉरेस स्पोर्टिंग मोमेंट अवॉर्ड के लिए चुना गया था। सचिन के इस लम्हे को ‘कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन’ शीर्षक दिया गया। उन्होंने 200 टेस्ट में 53.79 की औसत से 15921 और 263 वनडे में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाए हैं। सचिन ने एकमात्र इंटरनेशनल टी-20 में 10 रन की पारी खेली। मास्टर ब्लास्टर ने आईपीएल के 78 मैच में 33.83 की औसत से 2334 रन बनाए हैं। 2012 में संन्यास लेने वाले सचिन के नाम टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक हैं।

‘हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा रहेंगे’

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार चिरंजीवी ने ट्वीट किया, ‘‘क्रिकेट के भगवान को हैप्पी बर्थडे। भारत के गर्व और एकमात्र मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आप हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा रहेंगे।’’

