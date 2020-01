Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 09:10 AM IST

खेल डेस्क. सचिन तेंदुलकर ने अपने साथी खिलाड़ी रहे विनोद कांबली को एक चुनौती दी है। सचिन ने मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कांबली को चुनौती दी है कि उनके गाने ‘क्रिकेट वाली बीट’ को रैप में गाकर दिखाएं। इसके लिए सचिन ने कांबली को एक सप्ताह का समय भी दिया। सचिन ने 2017 में यह गाना गया था, जिसके वीडियो में सोनू निगम भी नजर आए थे।

वीडियो में सचिन अपने गाने के बारे में जानना चाह रहे थे, तभी कांबली ने कहा कि उन्हें सारी नोड याद है। इस दौरान कांबली डांस मूव करते भी दिखे। तभी सचिन ने कहा, मिस्टर कांबली, ‘‘मैं तुम्हें अपने क्रिकेट वाली बीट गाने पर रैप करने का चैलेंज देता हूं। इसके लिए तुम्हारे पास एक सप्ताह का समय है।’’ इस पर कांबली ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है।

Mr. Kambli, I challenge you to do the rap of my song #CricketWaliBeat!

You have 1 week. 😜 @vinodkambli349 pic.twitter.com/8zU1tVG0mh