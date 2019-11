सचिन और वकार ने एक ही मैच से किया था डेब्यू

पहली बार वकार ने ही सचिन को आउट किया था

कराची में भारत-पाक के बीच हुआ वो मैच ड्रॉ रहा था



खेल डेस्क. भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तानी गेंदबाज वकार यूनिस दोनों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने डेब्यू के 30 साल पूरे कर लिया। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आईसीसी ने एक खास ट्वीट किया, जिसमें उसने दोनों का एक-एक पुराना फोटो शेयर किया और लिखा, '1989 में इसी दिन सचिन तेंदुलकर और वकार यूनिस ने टीनेजर के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास है।'

इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच 15 नवंबर 1989 से कराची में शुरू हुए टेस्ट मैच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उस वक्त सचिन 16 साल के थे और वकार की उम्र 18 साल थी। इस मैच में सचिन (15 रन) को पहली बार वकार ने ही आउट किया था। यहां से शुरुआत करने के बाद दोनों ने आगे करियर में खूब नाम कमाया और दोनों ही अपने-अपने देश के महान बल्लेबाज और गेंदबाज साबित हुए। इनमें से सचिन की गिनती तो दुनिया के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में की जाती है।

#OnThisDay in 1989, Sachin Tendulkar and Waqar Younis made their international debuts as teenagers.



The rest, as they say, is history 🙌 pic.twitter.com/o419M8n0cA — ICC (@ICC) November 15, 2019

सचिन तेंदुलकर का करियर



मैच रन बेस्ट औसत शतक अर्द्धशतक टेस्ट 200 15921 248* 53.78 51 68 वनडे 463 18426 200* 44.83 49 96 टी20 1 10 10 10 0 0

वकार यूनिस का करियर

मैच विकेट बेस्ट औसत इकोनॉमी 5 विकेट टेस्ट 87 373 13/135 23.56 3.25 22 वनडे 262 416 7/36 23.84 4.68 13

दोनों देशों के यूजर्स करने लगे तारीफ

What a Combo Debutant 🇮🇳🇵🇰👌 & Rest is history #SachinDebutDay #WaqarDebutDay — Vinod Kumar 🇵🇰 (@Viniii112) November 15, 2019

Wao 2 Greatest Player Started The International Cricket Amazing — Saddam Mastoi 🇵🇰 (@MatoiSaddam) November 15, 2019

Great ambassadors of the game both. Love Sachin not only the batsman but the person as well! — Ertughrul (@sharif_patwari) November 15, 2019

It's surely a special day. Two of the greatest of their era's debuted on this day. What a journey it had been for both of them... — Ashwani Kumar Singh (@ImashwaniKsingh) November 15, 2019

Both Legends responsible for the word 'Gentle' in Gentlemen's game! — Viral K.Upadhyay (@Zr0Defect) November 15, 2019