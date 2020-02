Dainik Bhaskar Feb 07, 2020, 02:32 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पहुंचे। वे पोंटिंग-11 क्रिकेट टीम के कोच हैं, जिसका 10 फरवरी को गिलक्रिस्ट-11 से मेलबर्न में चैरिटी मैच है। सचिन ने यहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्नस लबुशाने की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘लबुशाने मानसिक रूप से मजबूत खिलाड़ी हैं। उनमें मेरी झलक दिखती है।’’ मैच की राशि जंगल की आग से प्रभावितों की मदद के लिए दी जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, ‘‘लबुशाने का फुटवर्क शानदार है। जब मैंने उन्हें देखा था, तब वे कनकशन के तौर पर बल्लेबाजी करने आए थे। जोफ्रा आर्चर की दूसरी ही गेंद उनके सिर पर लगी। इसके बाद भी वे 15 मिनट तक बल्लेबाजी करते रहे। तब मैंने कहा था कि यह खिलाड़ी स्पेशल दिखता है।’’ सचिन ने सिडनी मैदान के उस ड्रेसिंग रूम को भी देखा, जहां वे रुकते थे।

सचिन एससीजी के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे

सचिन ने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘एससीजी ड्रेसिंग रूम का यह मेरा पसंदीदा कॉर्नर था। आज पुरानी यादें ताजा हो गईं।’’ सचिन ने सिडनी के मैदान पर 5 टेस्ट खेले, जिसमें 785 रन बनाए। उन्होंने इसी मैदान पर जनवरी 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 241 रन की पारी खेली थी।

This was my favourite corner in the SCG dressing room.

Memories came flooding back today.

📸: @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/AWsgfNQjV8