एशेज 2019 में स्मिथ ने लगाया तीसरा शतक

इस सीरीज में स्मिथ अबतक बना चुके 589 रन

Dainik Bhaskar Sep 06, 2019, 12:46 PM IST

खेल डेस्क. मैनचेस्टर में खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 211 रन की इनिंग खेली। ये उनके करियर का तीसरा दोहरा शतक रहा। जिसमें उन्होंने 24 चौके और 2 सिक्स लगाए। उनकी इस इनिंग को देखने के बाद दुनियाभर के कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने उनकी तारीफ करके हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। सचिन ने उन्हें जटिल तकनीक और व्यवस्थित सोच वाला इंसान बताया। वहीं पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन ने लिखा कि उनके खेल को देखकर बेहद खुशी होती है।

अपने ट्वीट में सचिन ने लिखा, 'जटिल तकनीक, लेकिन एक बेहद व्यवस्थित दिमाग जो स्टीव स्मिथ को अलग करता है। अविश्वसनीय वापसी!' बता दें कि पिछले साल मार्च में बॉल टैम्परिंग विवाद के बाद स्मिथ पर 12 महीने का प्रतिबंध लगा था। जिसके चलते 15 महीने टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने के बाद उन्होंने पिछले महीने ही एशेज सीरीज से वापसी की है। सीरीज के तीन मैचों में वे अबतक कुल 589 रन (144, 142, 92 और 211) बना चुके हैं।

COMPLICATED TECHNIQUE but an ORGANIZED MINDSET is what sets @stevesmith49 apart. Incredible comeback!#ENGvsAUS pic.twitter.com/02MNGkYQ7y — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 5, 2019

माइकल वॉन ने लिखा- आप अनूठे हो

पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन ने स्मिथ की तारीफ में लिखा, 'आपको देखकर खुशी होती है... एक ऑस्ट्रेलियाई के बारे में ऐसा कहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक ही खिलाड़ी की प्रशंसा में ऐसा कह सकते हैं, जो काफी काबिल है, अनुशासित है, एकाग्र है और जिसके पास हाथ और आंखों का बेहतरीन समन्वय है। स्टीव स्मिथ आप अनूठे हो...#एशेज#200'

A pleasure to watch .. Hate saying that about an Aussie but you can only admire a player with so much skill,discipline,concentration & ridiculous hand eye coordination !!! @stevesmith49 you are a Freak .. #Ashes #200 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 5, 2019

मार्क वॉ ने कहा- वे अपना स्तर लगातार ऊंचा कर रहे हैं

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉ ने लिखा, 'स्टीव स्मिथ लगातार अपना स्तर ऊंचा करते जा रहे हैं। जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो वे एक अलग स्तर पर चले जाते हैं। हाथ और आंखों का अद्भुत समन्वय असाधारण मानसिक शक्ति और रनों की भूख के लिए उनका अभिनंदन।'

Steve Smith keeps raising his own bar. Just when you think you’ve seen it all he goes to another level. Amazing hand/eye coordination compliments enormous mental strength and hunger for runs.#freakish — Mark Waugh (@juniorwaugh349) September 5, 2019

सचिन को पीछे छोड़ा

स्मिथ ने इस टेस्ट के दौरान अपने करियर का 26वां शतक लगाया। इसके साथ ही वे सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ सबसे कम पारियों में इतने शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भी बन गए। स्मिथ ने 121 पारियों में इतने शतक लगाए हैं, जबकि सचिन ने 136 पारियां खेली थीं। डॉन ब्रेडमैन 69 पारियों के साथ इस मामले में पहले नंबर पर हैं। वहीं इस शतक को लगाने के साथ ही स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भी बन गए। ये मेजबान के खिलाफ उनका 11वां शतक था और अब इस मामले में वे सिर्फ पूर्व महान बल्लेबाज डॉन ब्रेडमैन (19 शतक) से ही पीछे हैं।