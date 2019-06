खेल डेस्क. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मालदीव में क्रिकेट का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। सचिन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘‘क्रिकेट के प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। वर्ल्ड कप के दौरान यह क्रिकेट नीति बहुत अच्छा उदाहरण है। मालदीव की टीम को जल्द ही क्रिकेट के मैप पर देखने की उम्मीद है।’’

Thank you for promoting cricket, @narendramodi ji.

Good example of cricket diplomacy during the @cricketworldcup. Hoping to see Maldives on the 🏏 map soon. https://t.co/wek7p88828