Dainik Bhaskar Jul 25, 2019, 02:24 PM IST

खेल डेस्क. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए क्रिकेट फैन्स से एक सवाल पूछा। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक गेंदबाज की बॉल स्टम्प से टकराते हुए निकल जाती है, लेकिन इसके बाद भी बेल (गिल्ली) गिरती नहीं है, बल्कि असंतुलित होकर उसी स्टम्प के ऊपर बीचोंबीच अटक जाती है। इस क्लिप को शेयर करते हुए सचिन ने बाकी यूजर्स से पूछा कि अगर आप अंपायर की जगह होते तो क्या फैसला देते। सचिन ने पूछा, आप क्या फैसला देते? इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए सचिन ने लिखा, 'एक दोस्त ने ये वीडियो मेरे साथ शेयर किया है, मुझे ये बहुत ही असामान्य लगा। अगर आप अंपायर होते तो आपका फैसला क्या होता?'

A friend shared this video with me.

Found it very unusual!

What would your decision be if you were the umpire? 🤔 pic.twitter.com/tJCtykEDL9 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2019





विनोद कांबली ने बताया आउट

सचिन के सवाल पर उनके बचपन के दोस्त और पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने भी जवाब दिया। कांबली ने लिखा, 'मेरे हिसाब से बैट्समैन को आउट दिया जाना चाहिए, क्योंकि गिल्ली अपनी जगह से हिल गई थी। बाकी मैदानी अंपायर क्या सोच रहे होंगे? रामजाने'

According to me the batsman should be given out as the bail has moved from it's groove.



What the on field umpires were thinking? "RAM JAANE"😉 — VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) July 24, 2019

यूजर्स ने दिए मजेदार जवाब

सचिन के सवाल के जवाब में यूजर्स ने एक से एक जवाब दिए। कुछ यूजर्स ने श्रीलंकाई अंपायर कुमार धर्मसेना का फोटो शेयर करते हुए लिखा, कि इन्हें पता है स्थिति को कैसे संभाला जाता है। एक अन्य यूजर ने पूर्व अंपायर स्टीव बकनर का फोटो शेयर करते हुए लिखा, कि आपको अपने ऑलटाइम फेवरेट अंपायर से इस बारे में पूछना चाहिए। वहीं एक अन्य ने लिखा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा एक दोस्त आउट हुआ फिर भी अंपायर ने नॉट आउट दिया, क्योंकि बैट उसका था। कुछ यूजर्स ने गंभीरता के साथ जवाब देने की कोशिश भी की। जिनमें से एक ने लिखा कि क्योंकि गिल्ली जमीन पर नहीं गिरी है इसलिए बल्लेबाज नॉटआउट रहेगा। कुछ यूजर्स ने एक नया फोटो शेयर करते हुए उल्टा सचिन से ही सवाल पूछ लिया। उन्होंने जो फोटो शेयर किया उसमें दोनों गिल्लियां अपनी जगह पर थीं, लेकिन मिडिल स्टम्प गिरा हुआ था। ऐसे में उन्होंने सचिन से पूछा कि आप बताइए अब बल्लेबाज आउट था या नहीं?

He know how to handle such situations,,,👍🏏🤔 pic.twitter.com/4TYJr2szTV — Vineeth Menon (@Vineeth_Menon93) July 24, 2019

You should obviously ask this to your all time favourite umpire😁 pic.twitter.com/d8Ewo8C96J — Abhiiiiiii (@abhi_leo1) July 24, 2019

If dharmasena was there it definitely out



If simon taufel was there it definitely not out!!#ICCRules — Rajan (@Rajan_hotSpur) July 24, 2019

Yeh toh kuch bhi nahi hai, mera ek dost out hua phir bhi umpire ne not out diya kyunki bat uska tha. 😩 — Godman Chikna (@Madan_Chikna) July 24, 2019

What's rule of ICC



The bells must be dropped or it should be completely removed from wicket.



In this case the bell was on the wicket.



NOT OUT — Aditya Singh (@aditsingh10) July 24, 2019

Isse b bura dekha h 😐 pic.twitter.com/puHQl4EOUe — Nvi (@nvipedia) July 24, 2019

England batting -It's not out

New Zealand batting -it's out 👍😉 — Vicky Cholanᴺᴷᴾ (@Vi_Twitz2) July 24, 2019