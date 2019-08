Dainik Bhaskar Aug 29, 2019, 05:10 PM IST

नई दिल्ली. राष्ट्रीय खेल दिवस पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत की। जिसका मकसद लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक बनाना है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी पीएम के इस अभियान के समर्थन किया और मुंबई स्थित एक वृद्धाश्रम पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ कुछ वक्त बिताया। इस दौरान वहां उन्होंने बुजुर्गों के साथ कैरम भी खेला। सचिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर वहां का एक वीडियो भी शेयर किया।

वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में सचिन ने लिखा, 'सेंट एंटोनी ओल्ड एज होम में कुछ वक्त इन कमाल की महिलाओं के साथ बिताया। उन्होंने जो प्यार दिया, उससे खुद अभिभूत महसूस कर रहा हूं। कैरम खेलने को लेकर उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, सबके लिए खेल और स्वास्थ्य।' इसके बाद उन्होंने हैशटैग लगाते हुए #SportPlayingNation#FitIndiaMovement भी लिखा।

Spent some time with these wonder women at the St. Anthony's Old Age Home, felt blessed by the love shown by them. Their excitement to play carrom knew no bounds. As rightly said by our Hon. PM Shri @narendramodi , SPORTS & FITNESS IS FOR ALL. #SportPlayingNation #FitIndiaMovement pic.twitter.com/XF78o2x5yk

एक अन्य ट्वीट में सचिन ने टेनिस और बैडमिंटन खेलते हुए अपना वीडियो शेयर किया और इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'दोस्तों के साथ बिताया दिन हमेशा मजेदार रहता है, खासकर तब जब इसमें कोई खेल का शामिल हो। आपको एक-दूसरे को चुनौती देते रहना चाहिए, और हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। विनोद कांबली, जगदीश और अतुल के साथ मिलकर अच्छा वक्त गुजारा। आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं?'#FitIndiaMovement #NationalSportsDay

A day out with friends is always fun, especially when it involves sports. You get to challenge each other, and also stay FIT! Had a nice time catching up with @vinodkambli349, Jagdish & Atul.

What sports are you playing with your friends?#FitIndiaMovement #NationalSportsDay pic.twitter.com/JnLz16u3He