महिला टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 85 रन से हराकर पांचवी बार खिताब जीता

भारतीय टीम की हार के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर ने टीम को प्रेरक बयानों से सांत्वना दी

Dainik Bhaskar Mar 08, 2020, 08:31 PM IST

खेल डेस्क. मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराकर महिला टी-20 वर्ल्डकप फाइनल जीत लिया। भारतीय टीम को 85 रन से शिकस्त मिली। बेथ मूनी के 78 और एलिसा हीली के 75 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 99 रन पर ही सिमट गई। इस हार से टीम निराश है। कप्तान हरमनप्रीत ने यह माना भी। दूसरी तरफ विराट कोहली और गौतम गंभीर ने भारतीय महिला टीम की हौसलाअफजाई की। उन्हें हार से निराश न होने का मंत्र दिया।

कोहली बोले- आप शानदार वापसी करेंगी

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 12 मार्च से साऊथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने भारतीय महिला टीम को हार से निराश या हताश न होने की सलाह दी। ट्विटर पर एक प्रेरक संदेश में कोहली ने कहा, “भारतीय महिला टीम ने फाइनल में जिस तरह के प्रयास किए, उस पर मुझे फख्र है। मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़कियां भविष्य में बेहद मजबूत वापसी करेंगी।

Proud of all the efforts put in by the Indian Women's Cricket Team throughout their #T20WorldCup campaign. I'm confident that you girls will bounce back stronger than ever. 🙌 @BCCIWomen — Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2020

गंभीर ने कहा- यह हर भारतीय महिला की जीत

महिला टी-20 विश्वकप में भारतीय टीम की हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और अब भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया। गंभीर ने भी टीम को हौसला बनाए रखने की सलाह दी। एक ट्वीट में गंभीर ने कहा, “कुछ साल पहले तक कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि करोड़ों आंखें महिला क्रिकेट वर्ल्डकप देख रही होंगी। कप (टूर्नामेंट) आते और जाते रहेंगे। लेकिन, आज हर उस भारतीय लड़की की जीत हुई जिसने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी, उनका सामना किया। ऑस्ट्रेलिया को बधाई।

Till a few years ago, nobody could have imagined that a billion eyes would be glued to Women’s Cricket World Cup



Cups will come & go, but today is a victory for each & every INDIAN GIRL who dared to defy odds & societal barriers! #SheInspiresUs 🇮🇳



Congrats to Australia! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 8, 2020

सचिन ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई दी

सचिन तेंडुलकर ने मैच के बाद ट्वीट किया। कहा, “ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई। भारतीय टीम के लिए ये मुश्किल दिन था। हमारी टीम अभी युवा है लेकिन जल्द ही मजबूत होकर सामने आएगी। भारतीय टीम ने दुनियाभर में कई लोगों को प्रेरित किया। हमें उस पर गर्व है। मेहनत करती रहें, आशा का दामन कभी न छोड़ें। एक दिन आप यही विश्वकप जीतेंगी।

Congratulations to Australia for winning the @T20WorldCup. It was a tough day for #TeamIndia. Our team is young and will grow into a solid unit. You have inspired many across the globe. We are proud of you. Keep working hard and never lose hope. It will happen one day.#INDvsAUS pic.twitter.com/RrH1dLqkBW — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 8, 2020

Never be let down. You have been amazing throughout and you'll shall have the trophy at your hand one day. Keep believing! @BCCIWomen https://t.co/q7FE5gwhDF — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) March 8, 2020

वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सर विवियन रिचर्डस ने भी भारतीय टीम को प्रेरणादायक शब्द कहे। ट्विटर पर उन्होंने कहा, “हौसला कभी मत छोड़िए। आपने इस टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेला। एक दिन यह वर्ल्डकप ट्रॉफी आपके हाथों में होगी। खुद में भरोसा बनाए रखिए।

मंधाना ने कहा- टीम को अकेला छोड़ दें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद ओपनर स्मृति मंधाना भी निराश नजर आईं। मीडिया से बातचीत में मंधाना ने कहा, “यह आत्मविश्लेषण का समय है। विफलता आपको जीत से कहीं ज्यादा सबक देती हैं। टीम को फिलहाल अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। हमें ये सोचना है कि अगले कुछ साल में हम खुद को कैसे बेहतर टीम बना सकते हैं। टी-20 हमारे लिए वैसे भी बेस्ट फॉर्मेट नहीं है। वनडे हम ज्यादा बेहतर खेलते हैं। लेकिन, अब हम सभी फॉर्मेट पहले से ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। हेड कोच डब्लूवी. रमन का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है।”