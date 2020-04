दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 09:21 AM IST

सदाबहार अभिनेता इरफान खान का बुधवार को निधन हो गया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत खेल जगत के अन्य दिग्गजों ने भी इरफान को श्रद्धांजलि दी। कोहली ने ट्वीट किया, ‘‘इरफान के निधन की खबर से दुखी हूं। उनमें अभूतपूर्व प्रतिभा थी। वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा से सभी के दिलों को छू लेते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।’’ इरफान ट्यूमर और आंतों के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली।

दरअसल, इरफान का क्रिकेट के प्रति काफी लगाव था। वे क्रिकेटर ही बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा था और उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इरफान पिछले कुछ वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे और लंदन से इलाज कराकर वापस भारत लौटे थे। लेकिन मंगलवार की शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गयी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Saddened to hear about the passing of Irrfan Khan. What a phenomenal talent and dearly touched everyone's heart with his versatility. May god give peace to his soul 🙏

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘‘इरफान के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। वह मेरे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक थे और मैंने लगभग उनकी सभी फिल्में देखी थी। उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम में उन्होंने शानदार अभिनय किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे।’’

Sad to hear the news of #IrrfanKhan passing away. He was one of my favorites & I’ve watched almost all his films, the last one being Angrezi Medium. Acting came so effortlessly to him, he was just terrific.

May his soul Rest In Peace. 🙏🏼

Condolences to his loved ones. ☹️ pic.twitter.com/gaLHCTSbUh