Dainik Bhaskar Feb 09, 2020, 03:37 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग प्रभावितों की मदद के लिए रविवार को मेलबर्न में एक चैरिटी क्रिकेट मैच खेला गया। मैच के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलियाई महिला गेंदबाज एलिस पैरी की चुनौती को पूरा किया। उन्होंने पैरी के खिलाफ एक ओवर बल्लेबाजी की। दरअसल, इस मैच से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर पैरी ने तेंदुलकर को अपना एक ओवर खेलने का चैलेंज दिया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, मैच से 55 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जुटाया गया।

पैरी की चुनौती स्वीकार करते हुए तेंदुलकर ने जवाब दिया था, ‘‘कंधे की चोट के चलते डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ करने से मना किया है। इसके बावजूद मैं आपका एक ओवर खेलने के लिए मैदान में उतरुंगा। उम्मीद करता हूं कि बुशफायर (जंगल की आग) से पीड़ितों के लिए काफी फंड जुटाएंगे और तुम मुझे आउट भी कर सको।’’

Ellyse Perry bowls 🏏 Sachin Tendulkar bats



This is what dreams are made of 🤩pic.twitter.com/WksKd50ks1