Dainik Bhaskar Oct 16, 2019, 04:50 PM IST

खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल के बाद बाउंड्री नियम पर विवाद के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 14 अक्टूबर को इसमें सुधार कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि आईसीसी का बाउंड्री नियम में बदलाव सही है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘मेरा मानना है कि दो टीमों के बीच जीत हार का फैसला होना चाहिए। इसी कारण यह नया नियम जरूरी था।’’

I felt this was important as it is a fair way to obtain a result when nothing else separates the 2 teams. https://t.co/LdVMYawMR5