दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 10:32 AM IST

इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से 5 दिन पहले बीमार हो गए हैं। उनमें कोरोनावायरस के लक्षण दिखाई दिए हैं। करन होटल में ही सेल्फ-आइसोलेशन में हैं। यह जानकारी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार को दी। करन अब वॉर्म-अप मैच भी नहीं खेलेंगे।

ईसीबी के मुताबिक, करन को डायरिया की शिकायत है। उनका गुरुवार को ही कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया है। फिलहाल, रिपोर्ट का इंतजार है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है।

.@CurranSM will play no further part in our intra-squad match at the Ageas Bowl