IPL मैच में प्लेयर की परफॉर्मेंस से इतनी खुश हो गईं प्रीति जिंटा, पहले किए भांगड़ा मूव्स फिर लगा लिया उसे गले

स्पोर्ट्स डेस्क ( ). IPL-12 में सोमवार को खेले गए मुकाबले में किंग्स इलेवन ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। मैच में पंजाब ने टॉस हारकर पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 166 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। दिल्ली ने आखिरी 7 विकेट 17 बॉल के अंदर गंवा दिए। इस दौरान टीम केवल 8 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से फास्ट बॉलर सैम करेन ने 11 रन देकर चार विकेट लिए। इस उन्होंने IPL करियर की पहली हैट्रिक भी ली। मैच के बाद पंजाब टीम की को-ओनर प्रीति जिंटा ने करेन के साथ भांगड़ा मूव्स तो किए ही साथ ही उन्हें गले भी लगा लिया।

- टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। पिछले मैच में 99 रन की शानदार पारी खेलने वाले पृथ्वी शॉ (0) को अश्विन ने इनिंग की पहली ही बॉल पर आउट कर दिया। इसके बाद (30) और कप्तान श्रेयस अय्यर (28) ने दूसरे विकेट के लिए 61 रन जोड़े। अय्यर को विलजोएन ने बोल्ड किया।

- इसके बाद अश्विन ने धवन को lbw कर दिल्ली को तीसरा झटका दिया। 82 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत (39) और कोलिन इंग्राम (38) ने चौथे विकेट के लिए 62 रन जोड़े।

- एक वक्त पर दिल्ली का स्कोर 144/3 रन था। लेकिन 17वें ओवर में लगातार दो विकेट गिर जाने से दिल्ली की इनिंग लड़खड़ा गई और बाकी के 7 विकेट सिर्फ 8 रन के अंदर गिर गए और पूरी टीम 19.2 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई।

- इससे पहले पंजाब की टीम ने के 43 और के 39 रन की मदद से 20 ओवरों में 166/9 रन बनाए थे। इन दोनों बैट्समैन के अलावा मनदीप ने 29 और सेम करेन ने 20 रन की इनिंग खेली। बाकी कोई बैट्समैन ज्यादा रन नहीं बना सका था।

करेन बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

- करेन ने IPL की 18वीं और सीजन की पहली हैट्रिक ली। करेन हैट्रिक लेने वाले 15वें बॉलर बने। 20 साल के करेन ने 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर हर्षल का विकेट लिया था। फिर अपने अगले और इनिंग के 20वें ओवर की पहली दो बॉल पर रबाडा और लमिछाने को आउट कर हैट्रिक पूरी की।

🕺🕺🕺 Some bhangra moves there, courtesy @realpreityzinta & @CurranSM 😎😎 pic.twitter.com/VAeXq3I07o

Bhangra 💃👌 Not only those all-round cricket skills, hat-trick hero @samcurran58 proves he's a rather quick learner with those moves too 🙌 😎 #KXIPvDC #VIVOIPL @kxipofficial

