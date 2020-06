डैरेन सैमी ने गुरुवार रात ट्वीट किया- मुझे साथी खिलाड़ी ने यह विश्वास दिलाया है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया

सैमी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि उन्हें आईपीएल में खिलाड़ी 'कालू' बुलाते थे

दैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 01:37 PM IST

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी ने खुलासा किया है कि उन्हें आईपीएल में हैदराबाद टीम के साथी खिलाड़ी प्यार से 'कालू' बुलाते थे। इसलिए अब माफी की जरूरत नहीं।

सैमी ने गुरुवार रात ट्वीट कर बताया कि मुझे इस नाम से पुकारने वाले सनराइजर्स के एक खिलाड़ी ने फोन पर बात की और यह भरोसा दिलाया कि उन्होंने प्यार से मुझे यह कहा था। मैंने मेरे भाई की इस बात पर विश्वास कर लिया। हमने यह फैसला किया है कि नकारात्मक रहने की बजाए इस मसले पर लोगों को जागरुक करेंगे।

I’m please to say that I’ve had a really interesting conversation with one of the guys and we are looking at ways to educate rather than focusing on the negatives. My brother reassured me that he operated from a place of love 💕 and I believe him. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — Daren Sammy (@darensammy88) June 11, 2020

साथी खिलाड़ियों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया: सैमी

उन्होंने बाद में ईएसपीएन क्रिकइन्फो से कहा, ‘‘जहां तक माफी मांगने की बात है तो मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने या मेरी टीम के साथियों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे अहसास हुआ कि यह मेरी टीम के साथी खिलाड़ी के लिए आहत करने वाला हो सकता है।’’ हालांकि, सैमी ने उस खिलाड़ी का नाम नहीं बताया जिसने उनसे संपर्क किया था। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर सनराइजर्स हैदराबाद के कोच टॉम मूडी से भी बात की थी।

There’s always an opportunity to learn or educate in every situation.. #BeTheChange pic.twitter.com/vWcyzM1v5E — Daren Sammy (@darensammy88) June 11, 2020

स्वरा भास्कर ने सैमी पर सवाल उठाया था

सैमी के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, डियर डैरेन सैमी अगर किसी शख्स ने अश्वेत व्यक्ति के लिए 'एन' शब्द का इस्तेमाल किया होता और फिर कहता कि हमने ऐसा सिर्फ प्यार में बोला है तो इस पर आप क्या कहते। यही चीज 'कालू' जैसे शब्द के साथ भी है। टीम सनराइजर्स दम दिखाइए और आधिकारिक तौर पर सैमी से माफी मांगिए। यह क्रिकेट नहीं है।

सैमी का स्वरा को जवाब- मुझे गलत न समझें

सैमी ने स्वरा के इस ट्वीट का जवाब भी दिया है। उन्होंने लिखा, आप मुझे गलत न समझे। जो कहा गया या फिर किया गया मैं इसे अनदेखा नहीं कर रहा हूं। हमें इसे मौके की तरह देखना चाहिए और यही कोशिश होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा न हो। कोई तभी माफी मांगता है जब उसे लगता कि उसने कुछ गलत किया है। मुझे अपने रंग पर गर्व है और यह कभी नहीं बदलेगा।

Don’t get me wrong I’m not condoning what was done/said. I’m saying let’s use this opportunity to educate each other so it doesn’t happen again. One can only apologize if he/she feels wrong about something. I’m confident&proud to be black. That will never change 🙏🏾🙏🏾🙏🏾😂 https://t.co/HeA1Erwby3 — Daren Sammy (@darensammy88) June 12, 2020

सैमी ने वीडियो पोस्ट कर माफी की मांग की थी

सैमी ने इसी हफ्ते इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लिखा था कि 2013-14 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते समय टीम के खिलाड़ी उन्हें कालू कहते थे। इन खिलाड़ियों में इशांत भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने 2014 में इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने सैमी के लिए ‘कालू’ शब्द का इस्तेमाल किया था। सैमी ने टीम के साथी खिलाड़ियों में से किसी का नाम लिए बगैर उनसे संपर्क कर माफी मांगने की मांग की थी।