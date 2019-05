Dainik Bhaskar May 27, 2019, 05:18 PM IST

क्या फेक : श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या की कनाडा में दुर्घटना में मौत हो गई

क्या सच : जयसूर्या ने खुद पुष्टि की; कहा- यह खबर फर्जी, बीते कुछ दिनों में मैं कनाडा गया ही नहीं

फैक्ट चेक डेस्क. श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या की मौत से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। न्यूज वेबसाइट CBTV द्वारा 21 मई को पब्लिश की गई खबर में दावा किया गया था कि कनाडा में एक दुर्घटना में जयसूर्या की मौत हो गई। खबर में लिखा था कि होंडा सिविक से गिरने पर दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान सनथ जयसूर्या के रूप में हुई। इस खबर के सामने आने के बाद ट्वीटर पर कई यूजर्स ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। क्रिकेटर अश्विन रविंद्रन ने ट्वीट कर पूछा कि क्या ये खबर सच है?

क्यों फेक

वेबसाइट द्वारा किया गया दावा पूरी तरह गलत है और सनथ जयसूर्या सही सलामत हैं। वे बीते कुछ दिनों में तो कनाडा गए भी नहीं। इस खबर के वायरल होने के बाद जयसूर्या ने खुद ही ट्वीट कर साफ किया कि यह एक फेक न्यूज है। मैं श्रीलंका में हूं और कनाडा गया ही नहीं।

Please disregard fake news by malicious websites regarding my health and well being.

I am in Srilanka and have not visited Canada recently.Please avoid sharing fake news. — Sanath Jayasuriya (@Sanath07) May 21, 2019

इसके बाद कई दूसरे यूजर्स ने भी ट्वीटर पर टवीट कर कहा कि जयसूर्या के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। फर्जी खबरों पर यकीन न करें।

इसके पहले क्रिकेटर अश्विन रविचंद्रन ने ट्वीट कर पूछा था कि क्या ये खबर सच है?

Is the news on Sanath Jayasuriya true?? I got a news update on what's app but see nothing here on Twitter!! — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) May 27, 2019

फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने भी ट्वीट किया और जयसूर्या के सही सलामत होने का पता चलने पर भगवान का शुक्रिया किया।

This news is so shocking & sad...https://t.co/NvinJ227k2 — Arshad Warsi (@ArshadWarsi) May 27, 2019

