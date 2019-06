खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और ओपनर डेविड वॉर्नर ने एक साल दो महीने बाद राष्ट्रीय टीम के लिए वापसी की। दोनों अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में टीम के पहले मैच में खेलने उतरे। वॉर्नर ने 89 रन की पारी खेली। उन्होंने 114 गेंद की पारी में आठ चौके लगाए। वहीं, स्मिथ ने 18 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था। मैच देखने पहुंचे दर्शकों ने इस दौरान वॉर्नर-स्मिथ का विरोध करने के लिए सैंड पेपर पहनकर स्टेडियम पहुंचे थे।

वॉर्नर-स्मिथ पिछले साल बॉल टैम्परिंग विवाद में फंसे थे। तब दोनों पर एक साल का प्रतिबंध लगा था। उनके साथी कैमरून बेनक्रॉफ्ट ने गेंद को सैंड पेपर से रगड़ा था। इसके बाद उन्हें भी 10 महीने के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। टीम के तत्कालीन कोच डैरेन लैहमेन को इस्तीफा देना पड़ा था।

दर्शकों ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की हूटिंग की

वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने दर्शकों से अपील की थी कि वे स्मिथ-वॉर्नर का सम्मान करें। वर्ल्ड कप के दौरान उनका विरोध नहीं करें। उन्होंने सजा भुगत ली है। इसके बाद भी कई दर्शकों ने दोनों खिलाड़ियों की हूटिंग की। दो दर्शक ओवल की बालकनी में सैंड पेपर पहने नजर आए। उन दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा- ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जबरदस्त हूटिंग और खासकर वॉर्रन की। वेल डन ब्रिस्टल, इसी तरह पुरानी परंपरा को बनाए रखो।

Huge boos for Australia in general and Warner in particular at the cricket. Well done Bristol, keep these old traditions up. #warnerwatch