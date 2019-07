शोएब मलिक ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा

वनडे करियर के 287 मैचों में 7534 रन बनाए

Dainik Bhaskar Jul 06, 2019, 12:54 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे सीनियर प्लेयर और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक ने एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात की घोषणा की। शुक्रवार को हुए इस मैच को पाकिस्तान ने 94 रन से जीत लिया था। हालांकि शोएब इस मैच में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'मुझे दुख है कि कि मैं इस फॉर्मेट को छोड़ रहा हूं। लेकिन अब मुझे परिवार के साथ समय बिताना है।' इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करते हुए भी इस बारे में बताया। इस मौके पर उनकी पत्नी और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी एक ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया।

सानिया ने ट्वीट कर लिखा- हर कहानी का एक अंत होता है...

पति शोएब मलिक के लिए किए ट्वीट में सानिया ने लिखा, 'हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन जीवन में हर अंत के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। शोएब मलिक आपने गर्व के साथ 20 साल तक अपने देश के लिए खेला और आप आगे भी बेहद सम्मान और विनम्रता के साथ ये जारी रखेंगे... आपने जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर इजहान और मुझे बेहद गर्व है, साथ ही आप जैसे हो उस पर भी।' इसके अंत में सानिया ने दिल का इमोजी भी लगाया।

‘Every story has an end, but in life every ending is a new beginning’ @realshoaibmalik 🙃 u have proudly played for your country for 20 years and u continue to do so with so much honour and humility..Izhaan and I are so proud of everything you have achieved but also for who u r❤️ — Sania Mirza (@MirzaSania) July 5, 2019

शोएब ने सभी प्रशंसकों को दिया धन्यवाद

अपने ट्वीट में शोएब ने लिखा, 'आज मैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। इस मौके पर उन सभी खिलाड़ियों जिनके साथ मैं खेला हूं, उन कोचों जिन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया है, परिवार, दोस्तों, मीडिया और प्रायोजकों को ढेर सारा धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्रशंसक उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी से प्यार करता हूं।'

Today I retire from One Day International cricket. Huge Thank you to all the players I have played with, coaches I have trained under, family, friends, media, and sponsors. Most importantly my fans, I love you all#PakistanZindabad 🇵🇰 pic.twitter.com/zlYvhNk8n0 — Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) July 5, 2019

शोएब मलिक का वनडे करियर

मैच- 287

रन- 7534, औसत- 34.55

शतक- 9, अर्द्धशतक- 44

विकेट- 158, बेस्ट- 4/19

डेब्यू- Vs विंडीज (14 अक्टूबर 1999)

आखिरी वनडे- Vs भारत (16 जून 2019)



This is why Shoaib Malik is a champion, doesn’t blame team management for not giving him another game after failing for 2 matches video courtesy @ICC pic.twitter.com/kGSZC0nqfn — Ghumman (@emclub77) July 5, 2019

पाकिस्तानी टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी विदाई

A legend leaves the ODI field for the final time.



Thank you Shoaib Malik 👏#CWC19 | #PAKvBAN pic.twitter.com/g1tlIsPEK0 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 5, 2019

✅ Hugs galore

✅ Guard of honour

✅ Plenty of applause



Pakistan gave Shoaib Malik a fitting send-off as he retired from ODI cricket 👏#CWC19 pic.twitter.com/ESA4q1sLUM — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 5, 2019