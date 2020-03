दैनिक भास्कर Mar 14, 2020, 01:25 PM IST

खेल डेस्क. भारत के पूर्व बल्लेबाज और कॉमेंटेटर संजय मांजेरकर को बीसीसीआई ने अपने कॉमेंट्री पैनल से हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मांजेरकर को आईपीएल के कॉमेंट्री पैनल से भी बाहर किया जा सकता है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने इस बात की पुष्टि की है। इस पूर्व क्रिकेटर को कॉमेंट्री पैनल से क्यों बाहर रखा गया, फिलहाल इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स की मानें, तो बीसीसीआई उनके काम से खुश नहीं है।

1996 में अपनी रिटायरमेंट के बाद से मांजरेकर पिछले 3 वर्ल्ड कप और आईसीसी के सभी बड़े टूर्नमेंट के लिए कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा रहे। लेकिन बोर्ड सूत्रों की मानें तो भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में बारिश की वजह से रद्द हुए वनडे के दौरान वे मौजूद नहीं थे, जबकि बीसीसीआई कॉमेंट्री पैनल में शामिल सुनील गावस्कर, लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन, मुरली कार्तिक वेन्यू पर थे। इसके बाद से ही उनके पैनल से हटाए जाने की चर्चा हो रही है।

जडेजा पर विवादित टिप्पणी की थी

हाल के दिनों में यह पूर्व क्रिकेटर अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रहे। पिछले साल इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के दौरान संजय ने भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की आलोचना की थी। उन्होंने जडेजा को 'टुकड़ों' में प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कहा था। जडेजा भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने ट्विटर पर इसका जवाब दिया। तब इस ऑलराउंडर ने लिखा था, ‘‘मैंने आपसे दोगुने मैच खेले हैं और मैं अभी भी खेल रहा हूं। जिन लोगों ने कुछ हासिल किया है, उनका सम्मान करना सीखें। मैंने आपके वर्बल डायरिया के बारे में सुना।’’

"By bits 'n' pieces of sheer brilliance, he's ripped me apart on all fronts." @sanjaymanjrekar has something to say to @imjadeja after the all-rounder's fantastic performance against New Zealand. #INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/i96h5bJWpE

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar