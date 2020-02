Dainik Bhaskar Feb 06, 2020, 01:20 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजेरकर ने लोकेश राहुल की हैमिल्टन वनडे में खेली 88 रन की नाबाद पारी की तारीफ की। इस पारी में राहुल ने 49वें ओवर में जेम्स नीशम की गेंद पर स्विच हिट के जरिए छक्का लगाया था। इसी शॉट को देखकर मांजरेकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राहुल को 'मिस्टर 360' डिग्री बल्लेबाज बताया। उनके मुताबिक, केवल राहुल ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जो अलग-अलग तरह के शॉट खेलने के बाद भी क्लासिकल नजर आते हैं।

Only K L Rahul can make 360 degrees batting look orthodox and classical.